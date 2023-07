JESOLO - In bicicletta fino a Capo Nord. E' il viaggio che sabato prossimo intraprenderà Paolo Tamburini, 61 anni, noto imprenditore locale, che raggiungerà il punto più settentrionale della Norvegia. «È un sogno nel cassetto, uno dei viaggi della vita». Così Paolo definisce NorthCape4000, l'avventura in bicicletta a ultra-distanza più ambita dagli appassionati di endurance che vede la partecipazione di 280 atleti provenienti da tutto il mondo con partenza dalla Reggia di Venaria Reale di Torino e 4.240 chilometri da percorrere per arrivare al traguardo.

Poche regole, tra cui quattro Gate obbligatori in cui firmare (Losanna, Parigi, Oslo e Lapponia), 24 giorni per completarla. Un viaggio all'insegna dell'indipendenza, della capacità di navigare interpretando la traccia nel Gps e di pianificare giorno per giorno dove dormire, quando mangiare e se continuare. Una gara agonistica, ma più che altro una sfida con se stessi dove lucidità, gestione della sofferenza e delle forze saranno fondamentali per raggiungere l'obiettivo. D'altronde, come sostiene Paolo, la collaborazione tra "testa, cuore e gambe" è l'unica via per il successo di tale impresa. NorthCape4000 attraverserà Nord Italia, Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Norvegia. A sostenere la sua avventura è anche il Comune: l'imprenditore poterà con sé un simbolo della città.

