False fatture per 7 milioni di eruo, sette nei guai

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fatture false per 7 milioni:nei guai 7 imprenditori del. Sono stati i Finanzieri del Gruppo di Portogruaro a scoprire, dopo un’articolata indagine, come gli imprenditori riuscivano a ricavare denaro attraverso le false fatture.Il meccanismo illecito, secondo i finanziaeri, è stato messo in atto da alcune aziende che operano nel settore delle lavorazioni meccaniche che, attraverso i documenti fittizi, qualificavano come prestazioni di servizio veri e proprirapporti di lavoro dipendente. Lo schema fraudolento aveva lo scopo di consentire a una delle imprese coinvolte la creazione di indebiti crediti dell' Iva, da utilizzare così per compensare altre posizioni debitorie con il fisco o per ottenere rimborsi non dovuti di imposte. Oltre alle false fatture, i militari di Portogruaro hanno anche accertato un’evasione dell imposta sul valore aggiunto per circa 4 milioni di euro, tra imposta dovuta e imposta non versata, indebite compensazioni di tributi con crediti fiscali inesistenti per oltre 400 mila euro, rimborsi i.v.a. non dovuti per circa 500 mila euro e sono state elevate contestazioni per impiego irregolare di 150 lavoratori. Tutti i 7 imprenditori sono stati denunciati alla Procura di Pordenone