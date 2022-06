Perde i sensi in mare: donna rischia di annegare a Duna Verde, salvata dai bagnini

PADOVA - Rischia di annegare in mare tra Eraclea e Caorle, anziana donna ricoverata in gravi condizioni in ospedale. La malcapita, 88 anni, di Padova, era in vacanza a Duna Verde tra Eraclea e Caorle. Questa mattina, lunedì 27 giugno stava facendo il bagno in mare in prossimità delle colonie Don Bosco. All'improvviso ha perso i sensi, bevendo abbondantemente acqua. Se ne sono accorti i bagnini che hanno attivato il protocollo di emergenza. Portata a riva la bagnante, è arrivata verso le 13 la chiamata al Suem che ha inviato i sanitari di Eraclea mare con l'ambulanza e i colleghi di Treviso con l'elicottero. La donna è stata intubata e trasferita in elicottero all'ospedale di San Donà.