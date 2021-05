Covid in Veneto, sabato con contagi ancora in discesa e un solo deceduto

Il report regionale di Azienda Zero di oggi, 29 maggio 2021, alle 17, e rispetto alle 8 di questa mattina, parla di ulteriori discese dei dati del contagio: 70 nuovi positivi (+ 34 Vicenza, + 20 Padova) e un nuovo deceduto in ospedale o extra ospedale. Il totale dei morti ad oggi è di 11.559.

I casi attualmente positivi ad oggi sono 8.699 (-62), con ulteriore discesa rispetto a ieri, mentre il dato cumulativo dei guariti è di 402.929, rispetto a quelli che hanno avuto un tampone positivo, che sono 423.187.

Il report inoltre segnala i numeri dei ricoveri: 291 ricoverati in area non critica (-1), e 51 in terapia intensiva (+1). Dal 21 febbraio 2020 i decessi in ospedali per acuti sono stati 7.912, i dimessi 21.705.

Nelle strutture territoriali, trasferiti dagli ospedali per acuti, si contano attualmente 50 (-7) ricoverati positivi, e 43 guariti.