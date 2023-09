CHIOGGIA - Preparargli la pappa, farli giocare e portarli a passeggio, avendo cura della loro sicurezza: non sono trascurabili le incombenze quotidiane che gli animali domestici impongono a chi apprezza la loro compagnia. E se queste incombenze, a casa, richiedono un certo impegno, come ci si deve comportare per condividere con il proprio animale anche qualche viaggio in barca? Quali sono le precauzioni da prendere, in relazione ai rischi che la navigazione può presentare? Sono domande a cui cercherà di dare risposta, questo fine settimana, l'iniziativa "Marinaio a 4 zampe", organizzata dall'associazione "Il Portodimare" in collaborazione con la Darsena Mosella, che vuole coniugare, in qualche modo, teoria e pratica della navigazione con la presenza di animali domestici.

Si inizia sabato 16 settembre alle 15, con una dimostrazione di obedience e agility, con cani da salvataggio e i loro conduttori, i quali daranno anche consigli sulla gestione ed educazione del cane. Alle 16 seguirà una conferenza con medici veterinari relativamente alla vita in barca degli animali d'affezione. Saranno presenti i velisti Alfredo Giacon e Nicoletta Siviero, che racconteranno le loro ultime navigazioni insieme a Jancris. Alle 19.30 cena al Ristorante InDiga per i partecipanti alla manifestazione velica che si terrà domenica e che potrebbe essere vista come una specie di "prova pratica" di quanto appreso sulla gestione degli animali a bordo delle barche, anche in vista di future esperienze di questo genere. La partenza è prevista alle 13. Il percorso sarà un triangolo a vertici fissi con partenza nei pressi della Diga Sud di Chioggia. Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo a vela in regola con le norme di legge per la navigazione da diporto entro le 12 miglia dalla costa. Oltre all'equipaggio, dovrà essere a bordo un animale, cane o gatto o altro a 4 zampe. Durante la veleggiata non è consentito l'uso di tangoni, bompressi e spinnakers e qualsiasi vela non inferita, pena la squalifica. Così come riportato nell'avviso di veleggiata, la domanda di partecipazione dovrà pervenire, debitamente compilata e sottoscritta, alla segreteria del Portodimare, via mail, entro le 18 di giovedì 14 settembre, accompagnata dalla copia del versamento della quota d'iscrizione. Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni Classe o Raggruppamento. Sarà inoltre premiata la foto più bella, divertente, particolare degli amici a quattro zampe, scattata durante la manifestazione, ad insindacabile giudizio di una giuria. La manifestazione si concluderà nel tardo pomeriggio di domenica quando sono in programma le premiazioni presso la Darsena Mosella, dove seguirà un apericena per gli equipaggi.