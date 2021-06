Incendio all'alba in una casa a due piani: distrutta la cucina

CAMPOLONGO MAGGIORE - Incendio poco prima dell’alba di oggi, 9 giugno, in una casa a due piani in via Alto Adige a Campolongo Maggiore: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, Mira e Mestre con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato. Le fiamme hanno interessato la cucina andata completamente distrutta, una parte della copertura del tetto e in parte minore la camera da letto, un bagno e i climatizzatori esterni. Danni da fumo a tutta l’abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.