Appostamento e agguato: il borseggio alle Mercerie finisce in rissa

di Michele Fullin

VENEZIA - Nemmeno la morsa del freddo né la Madonna della Salute riescono a liberare Venezia dalla piaga delle bande di. Queste persone, per lo più provenienti dall'ex Jugoslavia e dalla Romania, continuano ad imperversare assalendo i turisti anche nei giorni di minore ressa. E sono sempre persone diverse. Un romeno di 37 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia locale, dopo che i cittadini non distratti lo avevano colto in flagrante e uno di loro lo aveva bloccato dopo una. È accaduto alla Merceria dell'Orologio, venti passi da piazza San Marco. È accaduto sulle 13.40, in un negozio di vetri delle Mercerie, dove due turiste di nazionalità greca stavano visionando alcuni oggetti in vetro. All'esterno, il borseggiatore teneva