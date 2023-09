Per i prossimi cinque anni l'Udinese giocherà al "Bluenergy Stadium". Presentato oggi l'accordo

UDINE - Lo stadio Friuli di Udine assume da oggi la denominazione commerciale di Bluenergy Stadium. L'accordo avrà una durata di 5 anni ed è stato annunciato dal patron Gianpaolo Pozzo.

«Da tempo a fianco dell'Udinese»

«Si apre un nuovo capitolo nella storia di questo impianto simbolo della regione. Una struttura moderna e polifunzionale, pensata per essere punto di aggregazione per gli sportivi, le famiglie, le aziende e la comunità in generale - ha commentato Alberta Gervasio, amministratore delegato di Bluenergy Group - siamo al fianco di Udinese da tanto tempo e ora abbiamo deciso di elevare il nostro impegno. Lo facciamo abbracciando un progetto che, a partire dal nome, porterà Bluenergy Stadium a essere punto di riferimento per l'intera comunità locale, con iniziative volte a favorire la conoscenza di quanto sia importante considerare il rispetto dell'ambiente nella vita di ogni giorno. La nostra attenzione sarà ancora una volta rivolta alle persone e ai tifosi, forza motrice della città e carburante emotivo della squadra».