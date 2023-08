La dea bendata si ferma a Sappada: vinti 100mila euro al 10eLotto

SAPPADA (UD) - Il concorso del 10eLotto di martedì 29 agosto ha premiato un fortunato giocatore di Sappada, in provincia di Udine, il quale si è aggiudicato 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. Il podio di giornata viene completato da una vincita da 50mila euro centrata a Caltanissetta con un 9 Oro e dai 25mila euro vinti a Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino, con un 2 Doppio Oro.

Da segnalare anche una serie di vincite da 20mila euro: due in Emilia-Romagna, la prima a Reggio-Emilia con un 7 Extra e la seconda a Sassuolo, in provincia di Modena, con un 9, a cui se ne aggiunge una a Vallecrosia, in provincia di Imperia, con un 7 Doppio Oro, e una a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, con un 9.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 25,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,51 miliardi di euro in questo 2023.