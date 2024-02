Papa Francesco nomina monsignor Riccardo Lamba nuovo vescovo di Udine

UDINE - Il Papa ha nominato arcivescovo metropolita di Udine mons. Riccardo Lamba, finora vescovo ausiliare di Roma. Monsignor Lamba prende il posto di mons. Andrea Bruno Mazzocato, che ha servito la diocesi di Udine per 15 anni. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana.

Nato a Caracas nel 1956 e ordinato presbitero per la diocesi capitolina il 6 maggio 1989, monsignor Lamba è stato vescovo della sede titolare di Medeli e vescovo ausiliare della Diocesi di Roma per il Settore Est, nella Capitale sta seguendo il servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, come si legge sul sito della Chiesa romana.

Laureato in Medicina, è stato a lungo impegnato nella pastorale vocazionale. In passato monsignor Lamba dal 1989 al 1991 era stato Assistente del Pontificio Seminario Romano Maggiore, dal 1991 al 2000 è stato assistente spirituale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dal 2000 al 2002 è stato Parroco della Parrocchia Sant'Anselmo alla Cecchignola e in seguito dal 2002 al 2018 ha retto la Parrocchia Gesù Divino Lavoratore.

Dal 2018 al 2022 è stato parroco della Parrocchia San Ponziano.