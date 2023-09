Udine. Friuli Doc 2023, tredici persone si sentono male: due di queste finiscono in ospedale

UDINE - Tredici persone si sono sentite male alla manifestazione Friuli Doc 2023. La Sores aveva piazzato la centrale operativa mobile in via Savorgnana e un punto medico in piazza Libertà con 3 ambulanze e un'automedica.

Nel corso della giornata di ieri, 10 settembre, conclusiva della manifestazione enogastronomica tredici persone si sono sentite male e due di queste sono state portate all'ospedale di Udine. Il resto dei pazienti è stato trattato sul posto o ha rifiutato l'ospedalizzazione.