Dal Friuli alle Canarie in sella alla Vespa: l'avventura di Edi e Denis

UDINE e PORCIA - L’obiettivo è decisamente ambizioso: raggiungere i quattro punti cardinali d’Europa a bordo di una. Un progetto che, nelle intenzioni died, potrà essere portato a termine nell’arco di 4 anni. Il primo viaggio è già stato archiviato nel 2017, con il raggiungimento di Capo Nord in sella a due Vespa Px.Nel 2018 si punta all’estremo più a Sud, e quindi alle. La partenza è già fissata: i due "cavalieri" partiranno alla volta dell’arcipelago spagnolo venerdì 8 giugno e percorrendo poco meno di 10mila chilometri in due settimane; faranno rientro in Friuli per i primi giorni di luglio.I due temerari, soci dei Vespa Club di, sono determinati e ansiosi di partire: «Questo viaggio vuole essere una continuazione di quello a Capo Nord - dice Ciani -. Attraverseremo il sud della Francia, la Spagna, il Marocco e il Portogallo, portando con orgoglio la bandiera del Friuli in tutti i Paesi che visiteremo». Fadelli parla dello spirito del viaggio: «Andiamo alla ricerca di qualcosa di nuovo: persone, territori e culture. Laè molto intrigante perché a nord abbiamo trovato freddo, pioggia e neve, mentre a sud ci attende tanto caldo. Vedremo cosa accadrà». Le Vespa utilizzate saranno sempre i Px 200 del 1982 che sono arrivati fino a Capo Nord.La partenza è da San Vito al Tagliamento, dalla sede della cooperativa Futura, nella zona industriale Ponterosso. Una realtà che seguirà i due vespisti lungo tutto il viaggio, aggiornando il blog dedicato, come spiega la responsabile comunicazione di Futura, Francesca Benvenuto: «Seguiremo i cavalieri per il secondo anno dando il nostro contributo con le risorse di cui disponiamo: sarà Giovanna ad aggiornare ogni giorno il diario di bordo di questo viaggio». Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili all’indirizzo cavalierinvespa.wordpress.com.Per la loro avventura, i due vespisti friulani possono contare sull’appoggio di Repsol, il colosso di petrolio e gas presente anche in MotoGp. I due vespisti hanno ricevuto il vestiario e il materiale tecnico per il viaggio, e il 12 giugno sono attesi nella sede di Repsol, a Madrid, per il lancio dell’iniziativa. Molti anche gli sponsor friulani che hanno voluto stare vicino a Ciani e Fadelli, tra cui la Cantina Ramuscello.