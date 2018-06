Il segretario di Stato del Papa visita l'isola del miracolo nella laguna

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADO (Gorizia) - In programma sull'isola di Barbana, nella laguna di Grado la visita del, domani, 17 giugno, in occasione del 160° anniversario della Consacrazione della Cappella dell’Apparizione. Alle 9.30, sull'isola, al molo, ci sarà il saluto della Banda Cittadina di Grado, con l'inno italiano e pontificio. Quindi, alle 10.15, ingresso in santuario e Solenne Pontificale. Seguirà la processione con la statua della Madonna di Barbana e un Te Deum di ringraziamento.Secondo la tradizione, la nascita del santuario della Madonna di Barbana risale all’anno 582, quando una violenta mareggiata minacciò la città di Grado: l’eccezionale evento meteorologico, che allora destò grande stupore e preoccupazione, si inserisce probabilmente nella genesi dell’attuale laguna.Al termine della tempesta un’immagine della Madonna, trasportata dalle acque, venne ritrovata ai piedi di un olmo o, secondo un’altra tradizione, sui suoi rami, nei pressi delle capanne dioriginari del, Barbano e Tarilesso. Il luogo era allora relativamente lontano dalla linea di costa e il patriarca di Grado Elia (571–588), come ringraziamento alla Madonna per aver salvato la città dalla mareggiata, fece erigere una prima chiesa.Attorno a Barbana si formò una prima comunità di monaci che resse ilper i successivi quattro secoli. In questo arco di tempo il mare proseguì la sua avanzata: nel 734, da un documento di papa Gregorio III, si apprende infatti che Barbana era già un’isola. La chiesa venne probabilmente ricostruita più volte e la stessa immagine della Madonna, non si sa se una statua o un’icona, andò perduta. Attorno all’anno mille, subentrarono i benedettini che ufficiarono il santuario per cinquecento anni. A questo periodo risale la pestilenza che investì Grado nel 1237 e l’origine delannuale della città a Barbana.