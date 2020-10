Il pub resta aperto contro il Dpcm e i clienti rispondono in massa: un altro disobbediente a Lignano

Sono sempre di più i gestori di bar e ristoranti che si ribellano al nuovo Dpcm. «Se proseguiamo così per molti settori non c'è futuro. Non possiamo pensare di combattere la crescita dei contagi in questo modo, con mini lockdown», afferma Francesco Dalle Crode, titolare del King Pub di Lignano Sabbiadoro (Udine) Dalle parole alle azioni.

Per protestare contro il nuovo decreto che impone la chiusura di bar e ristoranti alle 18, Dalle Crode ha deciso di restare aperto fuori orario. La reazione dei cittadini? Solidale. Non solo hanno partecipato alla manifestazione in piazza, ma si sono recati numerosi al locale. E hanno pure dichiarato la volontà di dividere un'eventuale multa.





«Ho quasi 30 dipendenti cui devo dare risposte, certezze. Nelle prossime ore valuteremo se proseguire o meno con questa strategia. Sono consapevole che le forze dell'ordine debbano fare il proprio lavoro ma anche fermamente convinto della necessità di fare sentire la nostra voce», spiega.

