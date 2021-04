Parrucchieri ed estetisti aperti senza limiti di orario: ordinanza del sindaco Fontanini

UDINE - Orari di apertura e chiusura liberi, «non vincolati agli obblighi di chiusura infrasettimanale o festiva», per le attività di acconciatore ed estetista e per i laboratori di tatuaggio e piercing. È quanto prevede un'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini, dopo il passaggio del Friuli Venezia Giulia da zona rossa a zona arancione e la riapertura al pubblico dei servizi alla persona. Secondo quanto previsto dall'ordinanza, gli esercizi ubicati nei centri o nei complessi commerciali saranno tenuti a rispettare l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.

La gestione di reparto segue l'orario di apertura praticato dal titolare, che dovrà indicarlo con un prospetto informativo leggibile dall'esterno dei locali. L'ordinanza, che entra in vigore oggi e sarà valida fino al 31 luglio 2021, rappresenta, secondo Fontanini, «un passo decisivo verso il tanto atteso ritorno alla normalità. Sono anche fiducioso del fatto che, grazie ai sacrifici che sono stati fatti, al senso civico dimostrato dai cittadini udinesi e al piano vaccinale in corso, presto l'intero tessuto produttivo della città potrà rimettersi in moto a pieno regime». «Con questa iniziativa - ha aggiunto l'assessore comunale alle attività produttive Maurizio Franz - abbiamo voluto non solo dare a queste attività la possibilità di tornare a lavorare dopo mesi di sacrifici ma anche evitare gli assembramenti che, a causa di orari ridotti, potrebbero paradossalmente crearsi».