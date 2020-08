Covid-19, 10 migranti in isolamento si allontanano dal seminario: denunciati

UDINE - I Carabinieri della stazione di Feletto Umberto hanno denunciato per inosservanza delle disposizioni delle autorità 10 migranti, cittadini pakistani e bengalesi, che la notte scorsa si sono allontanati dal seminario arcivescovile di Pagnacco, struttura in cui stavano trascorrendo la quarantena fiduciaria anti Covid-19. I migranti erano entrati nei giorni scorsi in Italia attraverso la rotta balcanica ed erano stati ospitati nella struttura della Diocesi, poco prima che venisse dichiarata zona rossa dal sindaco. © RIPRODUZIONE RISERVATA