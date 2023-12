UDINE - Una bravata oppure un tentativo di uscita dal parcheggio finito male? Si dividono le opinioni rispetto all’episodio singolare capitato nella notte di San Nicolò in centro città a Udine.

Un automobilista in serie difficoltà ha affrontato con la sua Bmw la scalinata del santuario della Beata Vergine delle Grazie. La scena è avvenuta intorno alle 22.30 ed è stata ripresa da chi in quel momento era presente in piazza Primo Maggio, tra il Love Street Food e il ristorante ‘Ciò che C’era’.

Un video in particolare ha fatto il giro di chat e telefonini, destando sorrisi ma anche perplessità. A rischio, infatti, c’erano i gradoni monumentali che portano alla Basilica, la cui prima posa risale al 1567. Da quanto si può evincere dal filmato, il conducente avrebbe imboccato per errore l’antico accesso pedonale al santuario, quello che affianca la Roggia di Palma. Non riuscendo più a fare inversione, la persona al volante ha quindi deciso di percorrere la scalinata, superando – a velocità moderata – un gradino alla volta.