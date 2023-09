MARENO DI PIAVE - Sonia Comin, 50 anni, titolare dell'omonimo salone di parrucchiera "Sonia Free Style" di Mareno di Piave, è ricoverata in gravi condizioni al Ca' Foncello di Treviso. Ieri mattina, 23 settembre, poco dopo l'apertura del negozio in pieno centro, è stata colta da quello che sembrava in un primo momento essere un malore, ma che poi si è rivelato un infarto. A soccorrerla è stata la sorella, Laura Comin, che l'ha trovata riversa a terra in crisi respiratoria. Non sapendo come praticare il massaggio cardiaco, Laura ha prima di tutto allertato i soccorsi e poi, seguendo le indicazioni precise dell'operatore del 118, ha praticato il massaggio che di fatto ha tenuto in vita la sorella fino all'arrivo dell'elicottero del 118 e di un'ambulanza dall'ospedale di Conegliano. Le condizioni di Sonia sono parse subito gravi. Ora lotta tra la vita e la morte al Ca' Foncello.

IL DRAMMA

Ieri mattina a Mareno di Piave, nel negozio di parrucchiera di Sonia Comin in via Cal Larga al civico 7, si sono vissuti momenti drammatici. Alle 9 del mattino, nel negozio "Monica Freestyle", la titolare, Sonia Comin, ha avuto un mancamento improvviso e si è accasciata a terra priva di sensi. In quel momento, nel negozio era presente solo la madre di Sonia, Giuseppina De Carli, che ha subito chiamato l'altra figlia, Laura, pensando a uno svenimento o a un malore. La sorella, giunta sul posto immediatamente, ha trovato Sonia riversa sul pavimento del negozio. «Mia sorella respirava, ma era in difficoltà - racconta - Ho chiamato il 118 che mi ha dato le informazioni al telefono per praticarle il massaggio cardiaco, che di fatto, grazie a Dio, l'ha tenuta in vita. Sono arrivati immediatamente i soccorsi; un'ambulanza da Conegliano e l'elisoccorso che è atterrato nel vicino campo di calcio». Sonia, 50 anni, in attività nel suo negozio dal 1997, non aveva mai accusato nessun problema fino a ieri. Adesso si trova in rianimazione al Ca' Foncello di Treviso, dove i medici stanno valutando le sue condizioni cliniche, visto che non è chiaro per quanti minuti sia rimasta svenuta. Tutto da valutare nelle prossime ore, che sono vissute con grande ansia dai due figli di Sonia, Michael, 26 anni, e Sara, 18 anni, entrambi residenti a San Martino di Colle Umberto.

L'ANGOSCIA

Ieri pomeriggio erano tutti nel negozio in via Cal Larga, dove è giunta anche la madre, che non riusciva a proferire parola per lo choc subito nel vedere la figlia caderle davanti. In paese sono tutti in apprensione per Sonia, che nella sua lunga attività in centro (il negozio è a poche centinaia di metri dal municipio) è conosciuta e stimata per la sua solarità e professionalità. Ora alla famiglia non resta che attendere i referti dei medici che stanno facendo il possibile per salvare la vita di Sonia. Il figlio Michael ha dichiarato: «Non sono ancora riuscito a sapere niente. Spero che da Treviso possano darmi delle buone notizie. Siamo molto in ansia per le condizioni della mamma. Quello che sembrava un malore si è rivelato un infarto. Ora possiamo solo sperare e pregare».