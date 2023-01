TREVISO - Pieghe, taglio e colore: dici capelli e dici Girotto, un’intera dinastia votata all’hair style. « Siamo i barbieri di Treviso » . Padre, madre , 11 fratelli: chi sono davvero i Figaro trevigiani? È un’angolazione poco scontata, ma raccontare la città da questo punto di vista aiuta a capire come è evoluta la società nel corso di quasi un secolo. I momenti salienti della vita di molti trevigiani e altrettante trevigiane passano infatti dalle mani della Girotto dinasty: dal primo appuntamento al matrimonio, dalla festa comandata alla serata di gala. Vezzosi gli abitanti della Marca lo sono costituzionalmente. E la storia dei parrucchieri Girotto è uno spaccato del lifestyle cittadino.

LE ORIGINI

In principio è papà Narciso Girotto, trevigianissimo. Nomen omen: ha 8 anni quando viene messo a far la gavetta come garzone di bottega. Il mestiere gli va subito a genio e nel 1934 apre il primo negozio di barberia a San Niccolò. « Aveva 18 anni e le idee chiare - ricorda l’ultimogenito Flavio - con il carattere forte e determinato che lo contraddistingueva mordeva il freno e non voleva stare alle dipendenze. Nonostante ci fossero moltissimi barbieri in città, decise di mettersi in proprio. E subito si creò una clientela di un certo respiro » . Ecco i Dalla Siega, ecco i Benetton: tutta la borghesia inizia a frequentare la bottega di Girotto per il taglio uomo. « Nel 1960 mio padre si trasferisce davanti alla stazione: dove oggi c’è la Mom si trovava un albergo diurno privato di proprietà del geometra Caner - prosegue Flavio - : lo frequentavano i viaggiatori che arrivavano in città durante gli anni del boom: all’interno c’erano vari negozi tra cui parrucchiere, barbiere, docce e stireria. Oltre a pendolari e persone che frequentavano La Marca per affari . Era il polo della Treviso bene » . Qualche anno dopo il geometra si ammala e viene a mancare. Il Comune di Treviso propone a Narciso Girotto l’intera gestione del diurno: lui accetta e mette al lavoro la moglie Marcellina e i figli. « L’avventura del centro diurno dura fino al 1987: io parto per il militare, mio papà si ammala e chiude. Ma in quegli anni il business di famiglia si era ampliato anche al taglio donna grazie a mia madre. I miei fratelli avevano nel frattempo aperto altri saloni a Treviso, sia uomo sia donna » . In tutto in quel periodo sotto il nome di Girotto ci sono tre insegne in città: una in via Manin, una in vicolo Avogari e una a San Lazzaro.

QUESTIONE DI FAMIGLIA