TREVISO La chitarra, la passione per la musica e per l'editoria. E il piacere dell'amicizia, dello spritz condiviso. Tutti conoscevano Francesco Spinelli, musicista ed editore del giornale La Pulce. E in moltissimi oggi piangono la sua scomparsa, avvenuta nel primo pomeriggio di ieri al Ca' Foncello a causa del Covid. 68 anni e in buona salute (a parte uno stent coronarico con cui conviveva), Spinelli ha iniziato ad accusare i sintomi del male il 27 ottobre, insieme alla moglie Paola. Per entrambi la prima settimana di cure in casa non ha sortito alcun effetto. Ricoverati due settimane fa, hanno iniziato a peggiorare. Paola non è entrata in terapia intensiva ed è stata poi dimessa, Francesco purtroppo è peggiorato andandosene ieri.

LO CHOC Non si sa ancora nulla sulla data delle esequie. Agli amici che, attoniti, chiedevano notizie e informazioni aveva risposto il giorno prima il figlio Andrea. «Al momento papà sta lottando in terapia intensiva con questo virus schifoso. Le sue condizioni per ora sono stazionarie ma gravi. È sedato, ricoverato dall'inizio di novembre, ma stava male già nei giorni precedenti. Non sa dove può aver preso il Covid. Confidiamo nella scienza e in un aiuto dall'alto». Purtroppo però ieri il cuore di Francesco si è fermato, lasciando nel dolore un'intera generazione.

LA MUSICA E I GIORNALI Figlio del notaio Gianfranco Spinelli, Francesco aveva coltivato la musica e la passione per i libri. Aveva suonato con Tolo Marton e Paolo Stefan e negli ultimi anni si dilettava con il gruppo L'altra Generazione. A Treviso tutti lo conoscevano per l'avventura editoriale de La Pulce e per la casa editrice Edimedia. Viveva con la moglie Paola Cursi, con cui condivideva passione e professione a Monigo. Lascia il figlio Andrea e la sorella Simonetta. «Siamo sconvolti per la sua perdita- conferma a nome dei moltissimi amici l'imprenditore Maurizio Pistis- Francesco era un uomo generoso con grande voglia di vivere. Lo ricorderemo sempre come un uomo dolce. Treviso perde un'anima candida e piena di talento. La nostra generazione perde un amico». La famiglia preferisce non parlare ma chiede e raccomanda a tutti massima attenzione. «Nessuno sa dire come possa aver contratto l'infezione - riprende ancora Pistis - purtroppo deve aver contratto una carica virale molto potente». Francesco era nato a Treviso nel 1952. Dopo gli studi a Bologna, aveva trovato la propria dimensione nella musica e nell'editoria. In molti avevano pubblicato libri dei settori più diversi con lui. In parallelo, aveva coltivato la passione per la chitarra suonando anche con Tolo Marton ma anche con Massimiliano Pilotto Bitols. Il 16 aprile 1982 nasceva «La Pulce», il primo giornale di annunci economici venduto in edicola a Treviso. Prodotto da Edimedia ha toccato la boa degli oltre 30 anni di vita, dai pochi annunci comparsi sul giornale di stile più «artigianale» e «fatto in casa», si è passati a milioni di annunci pubblicati in un quarto di secolo e milioni di copie vendute in edicola.

Ultimo aggiornamento: 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA