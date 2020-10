Dieci anni fa la diagnosi dell'atassia, Emma si laurea a pieni voti sulla "sua" malattia

​TREVISO - All'età di 12 anni le fu diagnosticata la, una malattia neurologica degenerativa per la quale non esistono ancora terapie. E oggi - 5 ottobre - la trevigianaha 22 anni e si è laureata conin Scienze e tecnologie biomolecolari all'università di Trento, con una tesi che riguarda la sua stessa malattia. Oggetto dello studio, ha spiegato, sono le informazioni contenute nel gene alterato che determina la patologia, un contributo alle conoscenze scientifiche utile a suggerire nuovi approcci ancora poco esplorati per affrontare la«Ora - riferisce Della Libera - mi aspetta la laurea magistrale in 'Quantitative & Computational Biology'. Ce la metterò tutta per specializzarmi in questo ambito innovativo, complementare alla ricerca tradizionale».