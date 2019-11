Tosap, il Comune concede uno sconto del 10% per i plateatici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da gennaio, i commercianti e gli esercenti della città pagheranno meno tasse. Il sindaco Edoardo Gaffeo, ieri mattina, ha infatti annunciato la volontà del Comune di ridurre del 10 per cento la Tosap, la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche che le diverse attività devono versare ogni anno a palazzo Nodari. La tassa viene infatti pagata dai tanti bar e locali che usufruiscono dei plateatici esterni, ma anche dagli ambulanti che partecipano ai vari eventi organizzati in città, come fiere ed...