Parte Gaibleon, la piccola Wimbledon del tennis in riva al Po

di Ivan Malfatto

Parteuno degli eventi dell'estate sportiva polesana. Da oggi sui quattro campi da tennis di Gaiba inizia il tabellone principale del torneo Playgrounds femminile da 5.000 euro, con giocatrici internazionali e italiane.Conha giù battuto il primato delle edizioni precedenti. Per una settimana il paese in riva al Po si trasformerà in una piccola Wimbledon, ricca di personaggi, curiosità, eventi collaterali e ovviamente di tennis di buon livello.Il debutto non poteva capitare in un momento più propizio, con la vittoria di un italiano, Matteo Berrettini, a Stoccarda in una distanza di otto anni dall'ultima volta.