Lentezze al Settore Urbanistica di Palazzo Nodari, la Lega pungola il sindaco

ROVIGO – I problemi del settore Urbanistica stanno sempre a cuore ai consiglieri della Lega. “Nonostante le nostre numerose segnalazioni e la lettera inviata al sindaco da parte dei professionisti, l'amministrazione comunale non ha ancora risolto i problemi che affliggono il settore Urbanistica del Comune – spiega Riccardo Ruggero, commissario provinciale e coordinatore Lega Giovani -. Ho ricevuto numerose segnalazioni da parte di imprenditori e professionisti del settore immobiliare che lamentano l'impossibilità di ottenere risposte in tempi certi riguardo le pratiche edilizie presentate al Comune ed è giusto ricordare che chi ricopre incarichi di responsabilità deve assumersi l'onere di prendere decisioni. La crisi economica post Covid che si sta abbattendo sul nostro Paese e sulla nostra città sta avendo effetti molto pesanti sull'occupazione. L'amministrazione comunale deve aiutare e sostenere chi coraggiosamente continua a investire e creare lavoro nel nostro territorio e non mettergli i bastoni tra le ruote continuando a permettere il perpetrarsi di questa situazione insostenibile che rischia di far diventare la nostra città sempre meno attrattiva per le imprese”. © RIPRODUZIONE RISERVATA