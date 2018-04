Fa lo sciopero della fame per difendere la sua cattedra

di Roberta Merlin

ROVIGO - Ha 42 anni, una famiglia e un bambino di tre anni. È un maestro, che ha avuto il suo posto di ruolo dopo il precariato, ma adesso si trova praticamente licenziato a causa della sentenza delche ritiene non debbano avere il posto lui e tutti gli altri assunti al suo pari, per lasciarlo ad altri 23mila vincitori di concorso. Per questo Stefano Siviero aderirà allo sciopero della fame di sei giorni indetto a livello nazionale in segno di protesta.