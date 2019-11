Ponteggio strappato dal vento crolla sulla strada in pieno centro storico

di Federico Rossi

BADIA POLESINE - Poteva andare molto peggio in via Sant’Alberto, pieno centro cittadino. Per fortuna, alla fine resta solo il sollievo per lo scampato pericolo. Attimi di paura nella nottata tra il 18 e il 19 novembre, quando un’impalcatura montata all’inizio di via Sant’Alberto è caduta, collassata a terra, forse a causa delle raffiche di vento. Il maltempo e le raffiche, infatti potrebbero aver agevolato il distacco dei supporti metallici che assicuravano l’impalcatura alla parete.