SALARA - L'amato medico del paese se ne è andato a 73 anni. Un male incurabile si è portato via Gabriele Russo, storico dottore, di Salara, punto di riferimento per la comunità per oltre 40 anni. L'uomo è scomparso mercoledì sera, 22 giugno, nella sua abitazione, circondato fino all'ultimo dall'affetto dei familiari. Sposato con Silvia Pisanello, lascia i tre figli Monia (primario all'ospedale di Rovigo), Federico e Paolo architetti a Milano. Pugliese di nascita, si era trasferito in Polesine per motivi di lavoro con un incarico provvisorio agli Istituti polesani di Ficarolo. Successivamente, dopo la morte del dottor Vincenzo Bersani, aveva colmato il ruolo del medico di base a Salara, diventato a tutti gli effetti il suo nuovo paese. A tracciare un emozionante ricordo di Gabriele Russo è Francesco Sprocatti, ex sindaco del comune altopolesano e amico di famiglia: «Era il classico medico vecchio stampo: non aveva orari, seguiva i pazienti casa per casa, si alzava all'una di notte e in caso di necessità si recava immediatamente a casa delle persone. Una figura emblematica di come deve essere la missione del medico. E' arrivato a Salara durante il mio primo mandato di sindaco, negli anni 70, me ne avevano parlato benissimo e in paese cercavamo un medico di base dopo la perdita del dottor Bersani. E' stato medico di base per oltre 40 anni, fino alla pensione. Perdo un caro amico personale: assieme avevamo stampato le foto che servivano alle sue ricerche per la specializzazione in Medicina nucleare». Nato il 16 settembre 1948, Gabriele Russo aveva conseguito la laurea in Medicina e chirurgia all'Università di Bologna nel 1977. I funerali per dare l'ultimo saluto al medico di base saranno celebrati domani alle 11, nella chiesa di San Valentino a Salara.