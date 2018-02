Prendono a bastonate e insultano i figli adottivi: genitori a giudizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO -, in qualche casovere e proprie, anche con unai, minori, protagonisti, tempo fa, di una fuga da casa con i contorni rimasti sempre avvolti nel mistero.Accuse pesantissime formulate sulla base delleportate avanti nei mesi scorsi dalladi Rovigo con tanto die relative, appunto, al comportamento che marito e moglie, una coppia nota e benestante, avrebbero avuto nei confronti dehanno portato, ieri mattina, il giudice per le indagini preliminari Pietro Mondaini a decidere il lorocon l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia.