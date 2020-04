Intesa tra banche e associazioni dei consumatori sulla sospensione dei mutui

ROVIGO - L’Abi e le associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Federconsumatori, La Casa del consumatore, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione nazionale dei consumatori) hanno raggiunto un accordo che amplia le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dalle restrizioni dovute al Covid 19. L'iniziativa si inserisce nell’ambito del Protocollo d’intesa "Crediamoci".



“L’accordo - spiega Enrico Scarazzati, vice presidente nazionale con delega al settore bancario e presidente della Lega consumatori Rovigo e Ferrara – prevede la possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate anche dei finanziamenti a rimborso rateale”.



Grazie a questo accordo potranno essere sospesi, tutti i mutui contratti per esigenze di liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale e i prestiti, non garantiti da garanzia reale, erogati prima del 31 gennaio 2020.



“Queste casistiche – prosegue Scarazzati - fino ad oggi erano rimaste escluse dai provvedimenti di sospensione delle rate, collegati al Fondo Gasparrini. Ora invece riguarda anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020 e non determina l’applicazione di alcuna commissione.”



Per poter accedere alla moratoria devono ricorrere gli stessi requisiti per l’accesso al Fondo Gasparrini.



“Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti - spiega Scarazzati - deve essersi realizzata la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni. Mentre per i lavoratori autonomi deve essersi verificata la riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico.”



Va precisato che l’accordo può essere applicato solo dalle banche che decideranno di aderire e che l’adesione è volontaria da parte dell’istituto bancario.



L'elenco delle banche che adotteranno l’Accordo sarà pubblicato nel sito internet dell'ABI, insieme al modello del modulo di domanda per accedere all'iniziativa.



InformazionI: Lega Consumatori 0425 727691, mail legaconsumatori.ro@libero.it © RIPRODUZIONE RISERVATA