ROVIGOcontinua a cercare personale per il nuovo centro di distribuzione tra Castelguglielmo e San Bellino che secondo indiscrezioni sarebbe pronto a dare il via all'attività già il 21 settembre. Il colosso del commercio online fa sapere che manca poco all'apertura del nuovo stabilimento e proseguono le operazioni di selezione per trovare gli operatori di magazzino che prenderanno servizio nel centro mirato a servire i clienti del Nordest. Sono le sezioni locali delle agenzie per il lavoro Adecco e Manpower a gestire le fasi di selezione di coloro che nel centro logistico si occuperanno di ricevere, smistare e stoccare la merce in entrata al magazzino, catalogare gli articoli, prelevare la merce, imballarla e spedirla. I requisiti richiesti sono la maggiore età, la disponibilità a lavorare su turni e la comprensione della lingua italiana.Tramite il sito amazon.force.com è possibile presentare la propria candidatura, mentre per chiedere informazioni è necessario contattare Adecco al numero 3290008077 o Manpower al numero 0425422985. Sono ancora in corso anche le selezioni del personale che andrà a coprire alcune posizioni manageriali e funzioni di supporto, per le quali si può presentare una candidatura tramite il sito www.amazon.jobs. Per gli operatori di magazzino che saranno selezionati si parla inizialmente di un contratto di lavoro a somministrazione tramite agenzie con la prospettiva di poter poi essere assunti a tempo indeterminato direttamente da Amazon e il salario d'ingresso è di 1550 euro lordi. L'azienda ha annunciato che creerà 900 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall'avvio dell'attività, motivo per cui attorno al nuovo centro logistico ruotano grandi aspettative per un'area come il Polesine che ha fame di occupazione.Salvatore Iorio, manager delle risorse umane di Amazon Italia Logistica, si dice soddisfatto di come sta procedendo la ricerca dei lavoratori. «Il momento molto particolare in cui abbiamo avviato le fasi di selezione per il personale del nuovo centro ci ha portati a sperimentare delle modalità inedite per lo svolgimento di eventi e colloqui», afferma. Il centro di distribuzione di Castelguglielmo è il terzo stabilimento di Amazon in Veneto e si aggiunge ai due depositi di smistamento già presenti a Vigonza (Padova) e Verona. Nel centro si sta lavorando a pieno ritmo per l'allestimento dei locali interni in modo da poter iniziare a lavorare il prima possibile. Bocche cucite sulla data dell'inaugurazione del centro, dalla società di Jeff Bezos ci si limita a sottolineare che il centro sarà operativo entro la fine dell'anno e in tempo utile per affrontare il picco di ordini del periodo che prende il via con il Black Friday (il 27 novembre). Beninformati riferiscono però che Amazon è pronta a dare il via alle attività a Castelguglielmo già il 21 settembre, seppur con solo parte del personale previsto dato che le selezioni sono ancora in corso, rinviando il momento inaugurale a una data ancora da definire.Nessun taglio del nastro in pompa magna, dunque, almeno per ora, anche considerando che comunque la data avvio dell'attività è concomitante con le elezioni regionali e che la cerimonia inaugurale dovrà ovviamente tenere conto delle disposizioni di contenimento del Covid-19 che periodicamente vengono aggiornate.Ilaria Bellucco© RIPRODUZIONE RISERVATA