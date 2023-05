ADRIA (ROVIGO) - (G.Fra.) Vandali nuovamente in azione in città. Dopo le gomme tagliate ad almeno tre auto nella notte tra domenica e lunedì in via Bocchi, ignoti questa volta hanno preso di mira la palestra della scuola media Alessandro Manzoni dell'Istituto comprensivo Adria 2. La palestra, in orario scolastico, viene usata dalle scolaresche, mentre in orario pomeridiano è gestita dalla società cestistica Alba Basket 2015. «La palestra della Manzoni - informa il presidente di Alba Basket, Stefano Braga - nella notte tra lunedì e martedì è stata terreno di uno sfogo da parte di giovanotti che non hanno trovato di meglio da fare che entrare e spaccare tutto. Sono entrati da una porta antipanico posta sul retro della palestra: bastava spingerla un po' perché si aprisse. Si sono scatenati sugli armadietti, distruggendone alcuni. Hanno poi asportato un defibrillatore in uso alla palestra. Lo strumento è stato ritrovato al mattino, poco lontano, da un docente, lungo la ferrovia. Hanno inoltre portato via alcuni palloni e materiale sportivo». «Poichè mi dicono che parte del materiale rubato è disseminato per la città - aggiunge Braga - se qualcuno trova qualcosa ci avvisi. La nostra associazione e anche la scuola gliene saranno grati».



LA STIMA DEI DANNI

Quanti danni avete subito? «Diciamo che tra armadietti ed altro si superano abbondantemente i mille euro. Una stima ufficiale però la faremo solo stasera (ieri sera per chi legge, ndr.), dopo che con i nostri tecnici sarà stilato l'inventario». «Dico solo - annota il presidente - che non sono entrati per rubare, dal momento non hanno neppure aperto la segretaria, dove uno poteva ipotizzare di trovare del denaro, ma solo per commettere dispetti. Prima di andarsene inoltre hanno pensato bene di scaricare un estintore sporcando il pavimento di schiuma antincendio».

Sull'episodio indagano i Carabinieri.