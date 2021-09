ADRIA - Autovelox bollenti ad Adria. I misuratori fissi di velocità, installati per placare gli spiriti di chi ama andare troppo veloce, continuano a dimostrarsi autentici bancomat pronto cassa per l’amministrazione comunale. Numeri da record anche a luglio per il Comando della Polizia Locale che ha elevato sanzioni amministrative per inosservanza alle norme del Codice della strada, legate soprattutto all’uso delle postazioni elettroniche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati