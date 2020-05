Bormioli investe 25 milioni di euro per potenziare lo stabilimento di Bergantino

ROVIGO – Oltre 25 milioni di euro per il rifacimento di uno dei forni dello stabilimento di Bergantino che produce vetro da stampo ad uso farmaceutico.

Li ha investiti la Bormioli Pharma che ha annunciato la conclusione di un progetto che posiziona il sito altopolesano come uno dei centri più importanti per questo tipo di produzione.

L’investimento avviene poche settimane dopo l’acquisizione di Gcl Pharma, azienda con sede a Vasto (Chieti) specializzata nella produzione di chiusure in plastica, gomma e alluminio per il packaging farmaceutico. La Bormioli registra quindi un rilevante aumento sul potenziale produttivo del forno, andandone nettamente a migliorare la capacità e permettendo di sviluppare al meglio ulteriori futuri investimenti sul territorio.

“Il nuovo forno è stato progettato per garantire un’alta efficienza energetica e basse emissioni – ha sottolineato il manager Alessandro Gazzotti – Dal punto di vista tecnico, sono state installate macchine di ultima generazione. Inoltre, le macchine di ispezione sono dotate di una tecnologia full HD che garantirà un significativo miglioramento del livello di controllo sulla qualità”.

Proprio grazie ai continui investimenti e agli 8 stabilimenti di cui Bormioli Pharma dispone, l’azienda è riuscita a garantire continuità delle forniture per i propri clienti e per tutto il mercato anche in questi mesi complicati, garantendo inoltre un’elevata flessibilità.

Nello stabilimento di Bergantino lavorano circa 350 dipendenti e vengono prodotti più di 1,8 miliardi di pezzi ogni anno. L’utilizzo di tecnologie avanzate, gli investimenti dedicati alla continua innovazione dello stabilimento e i sistemi di miglioramento della qualità dei prodotti, dimostrano come lo stabilimento di Bergantino si caratterizzi come uno dei centri più importanti europei di produzione vetro da stampo ad uso farmaceutico.

Bormioli Pharma ha una presenza globale in oltre 100 paesi, con più di 1.200 dipendenti e otto stabilimenti in Europa specializzati nella produzione di imballaggi in vetro e plastica. Ogni anno l'azienda produce 6,5 miliardi di pezzi e nel 2019 ha registrato un fatturato annuo di circa 250 milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA