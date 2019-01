Vendemmia record nel 2018 in Veneto: 16 milioni di quintali di uva, +48% rispetto all'anno precedente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dati definitivi della vendemmia 2018 nel Veneto saranno presentati lunedì 14 gennaio in occasione dell’ormaitradizionale focus promosso in questo periodo da Regione Veneto e Veneto Agricoltura, conAvepa, ma qualche numero già lo si conosce e non sono dati trascurabili. I tecnici regionali, che stanno concludendo, proprio in queste ore, l’elaborazione dei dati suddivisi per area viticola e tipologia di uva sulla base delle dichiarazioni di produzione dei produttori, annunciano una, ovvero, pari ad un- ma va ricordato che quella era stata un’annata scarsa rispetto alla vendemmia considerata “normale” del 2016.Quella del 2018 sarà dunque ricordata come una vendemmia straordinaria, sia per qualità che per quantità, a cui fanno eco anche i dati positivi sull’export, che sempre lunedì a Lonigo saranno presentati in maniera dettagliata per Paese di esportazione e tipologia di vino esportato. Nei primi nove mesi del 2018 il comparto veneto del vino ha esportato ilrispetto allo stesso periodo del 2017.