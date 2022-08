Marito e moglie mangiano i funghi appena raccolti: in ospedale. «Sembravano chiodini»

TRENTO - Raccolgono funghi nel bosco, tornano a casa, li cucinano, li mangiano e poche ore dopo finiscono in ospedale. E' successo a marito e moglie di Trento: sono stati curati al Pronto soccorso dell'ospedale per forti disturbi gastrointestinali. Avevano scambiato dei funghi tossici per chiodini.