Sofia, la bimba morta di malaria in ospedale: indagati un medico e due infermiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRENTO - Dueed un, non più in servizio all, sono iscritti nel registro deglicon l'accusa die responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario nel caso della piccolain seguito a quello che l'accusa ritiene essere un contagio ematico. Un'infermiera risultava già indagata. La procura aveva chiesto l'archiviazione del procedimento ma il gip ha ordinato di verificare i protocolli seguiti e per quanto tempo il sangue di un paziente con la malaria conservi la propria capacità di contagio batterico. Il pm ha chiesto quindi un incidente probatorio, al quale potranno partecipare anche gli indagati con i rispettivi consulenti.