Sanità, maxi concorsi in Veneto: si cercano Oss, infermieri, tecnici di laboratorio e medici

In Veneto è un periodo di maxi concorsi per reperire personale da inserire nelle varie professioni della sanità. I dati, elaborati dall'Azienda Zero, sono stati diffusi oggi dall'Area Sanità e Sociale della Regione. Il prossimo 5 e 6 giugno verrà espletata la prova pratica del concorso pubblico per Oss, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 2 aprile. Nonostante la consistente adesione (11.947 candidati) non verrà effettuata una preselezione, accelerando quindi la procedura per l'approvazione della graduatoria. I



l 2 maggio invece sono scaduti i termini per il concorso pubblico per infermiere, con 6.475 domande, anche in questo caso senza preselezione. Segue il concorso per tecnici di laboratorio con 1.082 i partecipanti. Per quanto riguarda i dirigenti medici, Azienda Zero ha espletato procedure di concorso per 294 posti. A maggio saranno avviate altre procedure concorsuali per ulteriori 411 posti.

