Chiese riaperte da lunedì, a Bolzano campane a distesa per cinque minuti

BOLZANO - Le chiese italiane si stanno preparando a celebrare le messe con i fedeli, al via da lunedì prossimo. A Bolzano, nelle parrocchie e nelle cattedrali suoneranno le campane a distesa per cinque minuti per annunciare la riapertura al popolo dopo il lungo digiuno per la pandemia.



«È cresciuta in questi mesi la convinzione che la fede debba mostrarsi soprattutto nella vita concreta, quotidiana, solidale? Usciremo dalla crisi da coronavirus rafforzati come società e come Chiesa, con il coraggio di ripensare, di non continuare semplicemente come prima? - chiede alla comunità il vescovo di Bolzano-Bressanone, Ivo Muser -. Le porte aperte alle celebrazioni servono e ci aiutano solo se nasce un nuovo desiderio di incontrare il Risorto nella sua chiesa, nella sua Parola e nella sua Eucarestia».



Nelle prime messe pubbliche si pregherà anche per i morti di coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA