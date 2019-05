Benetton: «Milano-Cortina, candidatura innovativa, stop campanilismi e lavoro per il Paese»

PADOVA - «Vedo con grande favore la candidatura di Milano-Cortina, perché potrà capitalizzare un volano di successo come quello dei Mondiali di sci 2021, perché ci saranno nuove infrastrutture e una squadra di giovani capaci di gestire cose complesse e poter sfruttare questa piattaforma per aumentare il rilancio del territorio» ha detto oggi il presidente della Fondazione Cortina 2021, Alessandro Benetton, a margine di un incontro a Padova sulla candidatura alle Olimpiadi 2026. Per Benetton quella di Milano-Cortina è una candidatura «innovativa come marketing e comunicazione, perché per la prima volta non si è vittime di campanilismo, facciamo una cosa per il Paese. E trovo moderno che fare una cosa per il Paese sia farsi vedere in una serie delle nostre bellezze senza vedere il singolo marchio. È un'occasione di promuovere il prodotto Italia, che comprende montagne, mare, culture locali, capacità di fare il bello e il buono».



Per Benetton, infine, i prossimi Mondiali di sci 2021 saranno «una potenziale grande prova d'orchestra per l'eventuale assegnazione delle Olimpiadi».

