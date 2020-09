Assegno Covid-19 per minori: la provincia di Bolzano dà 400 euro alle famiglie per ogni figlio

BOLZANO- La Provincia di Bolzano intende sostenere ulteriormente le famiglie in difficoltà per la crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19. In tal senso ha deciso di concedere alle famiglie con figli minorenni, con i requisiti per le prestazioni emergenziali già disposte, un contributo una tantum pari a 400 euro per ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare .



Per consentire l'attribuzione del contributo, denominato assegno Covid-19 per minori , la Giunta provinciale, su proposta dell'assessora alla famiglia, ha provveduto ad adeguare in tal senso il regolamento di esecuzione alla legge di "Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano". Il decreto di modifica del regolamento entrerà in vigore con tutta probabilità il 25 settembre, dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Assegno Covid per figli: come fare domanda

Le famiglie potranno presentare ai Distretti sociali di riferimento le relative domande di concessione dell'assegno dal 25 settembre in poi entro il 30 ottobre 2020. La Ripartizione politiche sociali ha approntato apposito modulo di richiesta. La spesa stimata per la concessione delle agevolazioni previste ammonta a 4,5 milioni di euro.

Bonus Covid per i figli: a chi spetta

Possono accedere all'assegno Covid-19 per minori, le famiglie in possesso dei requisiti che erano necessari per godere delle prestazioni di emergenza, Aiuto immediato Covid-19 a sostegno dei bisogni fondamentali, e il Contributo straordinario al canone di locazione e per le spese accessorie. Almeno un membro del nucleo familiare nella fase acuta della crisi (a partire da febbraio 2020) deve aver subito un'interruzione/revoca dell'attività lavorativa o una perdita del reddito derivante da tali attività, sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo. La domanda per ottenere il contributo una tantum di 400 euro a figlio minorenne può essere presentata sia dalle famiglie che hanno già percepito sostegni tramite le misure d'emergenza, che dalle famiglie che non ne avevano fatto richiesta pur avendo i requisiti a tal fine.



Delle prestazioni emergenziali Aiuto immediato Covid-19 a sostegno dei bisogni fondamentali, e Contributo straordinario al canone di locazione e per le spese accessorie hanno usufruito numerosi nuclei familiari. 1.250 famiglie hanno ottenuto l'Aiuto immediato Covid-19, mentre 6.200 persone destinatarie delle prestazioni hanno ottenuto il Contributo straordinario al canone di locazione e per le spese accessorie. L'assegno Covid-19 si aggiunge alla serie di misure di sostegno introdotte dalla Provincia per contenere gli effetti finanziari della crisi che interessa le famiglie in seguito all'emergenza epidemiologica.

