Alto Adige, poche vaccinazioni e i contagi salgono: «Rischio di nuove restrizioni»

«I dati Covid in Alto Adige sono in peggioramento» e «potremmo presto trovarci nelle condizioni dell'Austria dove si parla di maggiori restrizioni». Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. «Purtroppo la situazione è correlata a quella delle vaccinazioni: abbiamo un tasso di vaccinazione più basso e a questo corrisponde un tasso di diffusione del contagio più alto - ha aggiunto il presidente altoatesino -. Non possiamo far altro che mettere a disposizione tutti i sistemi per vaccinarsi e speriamo che ci sia la disponibilità da parte di chi non ha ancora aderito».

APPROFONDIMENTI COVID19 Bollettino Covid, oggi 2.834 contagi e 41 morti. Locatelli:... BOLLETTINO Covid Lazio, bollettino di oggi martedì 2 Novembre 2021: 388... LA PANDEMIA La variante Delta e i giovani: salgono contagi e ricoveri Covid.... ECONOMIA Covid, oltre 5 milioni di morti (ufficiali) nel mondo L'ESPERTO Stato di emergenza, Bassetti: «La proroga non serve, la... IL FOCUS Green pass, chi attende il rilascio come andrà al lavoro? E le... SALUTE Covid, Speranza: «Numeri in aumento, serve cautela»

L'opera di convincimento nei confronti dei dubbiosi sarà proseguita anche con l'attività informativa, «non solo sui vaccini, ma anche sugli effetti di questa maggiore diffusione del contagio. Il peggiore potrebbe essere - ha avvertito Kompatscher - di cambiare colore e dover adottare maggiori restrizioni. La nostra situazione è simile a quella dell'Austria e della Germania dove ci sono meno vaccinati che in Italia. E in Austria sono state decise nuove misure restrittive». «Potenzieremo i controlli anche sul rispetto dell'obbligo del Green pass, ma prima di tutto ci appelliamo al buon senso ed al senso di responsabilità della popolazione», ha concluso Kompatscher.

Bollettino Covid, oggi 2.834 contagi e 41 morti. Aumentano ricoveri e terapie intensive, tasso di positività all'1,2%

La variante Delta e i giovani: salgono contagi e ricoveri Covid. Pregliasco: «Famiglie, fate attenzione»

1.615 operatori sanitari non vaccinati

Sono ancora 1.615 gli operatori del settore sanitario in Alto Adige non vaccinati. Lo rende noto l'Azienda sanitaria provinciale riferendo che, sulle 3.967 che non avevano ricevuto il vaccino nella prima fase della campagna vaccinale, nel frattempo 2.352 si sono fatte vaccinare. Le persone che nel frattempo hanno ricevuto un appuntamento per la vaccinazione sono in totale 1.901 (Azienda sanitaria 676; personale esterno 1.225) e quelle per le quali manca la conferma della vaccinazione avvenuta sono 562 (Azienda sanitaria 227; personale esterno 335). Le persone che non hanno dato seguito all'invito alla vaccinazione sono 1.339 (Azienda sanitaria 449; personale esterno 890). Gli accertamenti in corso sono in totale: 1.070. Di questi, 495 riguardano il personale dell'Azienda sanitaria (Bolzano 171, Merano 166, Bressanone 83, Brunico 75) e 575 personale esterno.