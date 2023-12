Abusi sulla pallavolista minorenne: allenatore di Rovereto radiato

TRENTO - Allenatore di Rovereto radiato per presunti abusi sessuali su una atleta minorenne: è questa la decisione della Federazione italiana pallavolo (Fipav). La ragazza, all'epoca dei fatti, si allenava in una società sportiva della Vallagarina. Gli abusi non coinvolgerebbero altre giovani atlete.

Secondo le accuse mosse dalla giovane pallavolista, riferite ai carabinieri di Rovereto e ribadite davanti al Gip in fase di incidente probatorio, l'uomo avrebbe abusato e violentato la ragazza.

L'avvocata dell'uomo, sentita dal tribunale della Fipav, ha contestato le accuse. Il tribunale federale, presieduto dall'avvocato Massimo Rosi, ha comunque deciso di radiare l'allenatore, ritenendo le dichiarazioni della giovane veritiere e motivando il provvedimento in ragione di «atti violenti di natura sessuale nei confronti dell'atleta minorenne, non consenzienti, culminati con lo stupro della minore».