Il male spegne il sorriso di mamma Michela: aveva 47 anni

PORDENONE - Il male, improvviso, l’aveva colpita ancora alcuni mesi fa. Sembrava che ce la potesse fare, invece ieri ha perso la sua battaglia contro il grave problema di salute che l’aveva costretta a ricovero. Commozione, a Pordenone, per la scomparsa di Michela Delvecchio. La donna, morta ieri all’ospedale di Udine, aveva solo 47 anni. Ha lasciato una figlia di 17 e il compagno, oltre a tanti amici che le volevano bene.

Michela lavorava come amministrativa all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, nell’area che fa riferimento alla senologia. In passato aveva fatto anche la barista al “Municipio”, in corso Vittorio. Era conosciuta anche per la sua passione per il canto.