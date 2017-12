«Mandami la tua foto nudo», poi lo ricatta: «Pagami o la metto online»

di Paola Treppo

CLAUT (Pordenone) - Lui naviga in rete in siti web, a, per incontri hard. Fa amicizia conche dice di essersi invaghita di lui, a tal punto da inviargli una. Quando l'uomo, un cittadino di, vede la ragazza, ne resta rapito e quando l'avvenente "innamorata" gli chiede di contraccambiare, lui non esita: è subito pronta un'istantanea altrettanto hot.Poi l'attesa fremente, per andare "al sodo". Invece arriva la doccia fredda: la giovane le chiede 250 euro. «O me li dai - gli scrive in rete, nella chat solo per adulti - o, sui social network». Lui non sa che fare, si vergogna e paga, sparando sia finita lì. Invece lei torna alla carica: vuole altri 250 euro. A quel punto l'uomo decide diil fatto ai carabinieri della stazione di Cimolais. I miliari dell'Arma indagano e scoprono che il primo versamento è andato a finire in un conto intestato a una persona inesistente e aperto in un Paese dell'centrale.