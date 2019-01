Addio al prof. Riccio, un aneurisma lo ha stroncato a 58 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE È morto, all'età di 58 anni, in seguito ad aneurisma cerebrale, il docente dell'Itst J.F. Kennedy di Pordenone,Apprezzatissimo insegnante di informatica, era uno dei docenti storici dell'istituto, particolarmente apprezzato per le sue capacità di dialogo e di mediazione. Lascia la moglie, Loredana D'Apa, lei stessa docente del Kennedy, e due figli. Riccio, originario di Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza, era stato fra i promotori della Fondazione Istituto superiore Kennedy, la spin-off dell'istituto tecnico, costituita nel 2011, che si occupa della formazione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Allievi, colleghi, genitori, personale, dirigenti, amici hanno provato un immediato senso di vuoto. «Abbiamo perso un'anima gentile - scrive una collega, interpretando il sentire dell'intera comunità scolastica -, è stato un grande onore conoscerlo e lavorare con lui. Ha insegnato molto a tutti noi».Ma sono le testimonianze degli allievi che colgono l'essenza della persona. «Aveva sempre una parola gentile o una parola scherzosa, ma sempre con misura. - scrive un ex alunno sui social. - Era un professore che non ha mai avuto necessità di alzare la voce, era chiaro che poteva annichilirti a parole, ma non lo ha mai fatto».«Ho conosciuto il professor Riccio 18 anni fa. È stato mio docente nel corso abilitante di Informatica, - racconta la dirigente, Laura Borin - quindi, in fondo, posso dire di essere stata anche io una sua allieva. Pochi mesi fa, al mio arrivo al Kennedy, mi ha avvicinata tra i primi e, con la consueta discrezione, mi ha detto «Non so se darti del tu o del lei. Ti ricordi di me? Come dimenticare un insegnante conosciuto e riconosciuto in tutta la provincia per la sua classe, eleganza, pacatezza». I funerali avranno luogo oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco, a Pordenone.