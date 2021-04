Abbassa le serrande e serve i clienti all'interno del bar, locale chiuso cinque giorni per la seconda volta nel giro di un mese

PORDENONE - Secondo stop nel giro di un mese al Bar Eden di Pordenone. Nell’ambito dei servizi ricompresi nei dispositivi di contenimento e contrasto all’emergenza del Covid-19 disposti dalla Questura di Pordenone, nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 aprile, alle 19.45 un equipaggio della Squadra Volante mentre percorreva viale Grigoletti notava che all’interno del locale benché risultasse chiuso, con le serrande abbassate, erano presenti il titolare e due avventori, seduti al tavolo intenti a consumare delle ordinazioni.

Riscontrata la violazione delle normative in materia anticovid, gli agenti hanno sanzionato con la pena pecuniaria di 400 euro il titolare del bar e i due clienti. Conseguenze anche per l'attività, chiusa per 5 giorni.

Lo scorso 21 marzo il titolare del Bar Eden era già stato sanzionato con la chiusura di 5 giorni del pubblico esercizio per lo stesso motivo. In quel caso aveva servito all'interno del bar sei avventori.