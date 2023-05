Padova. Vittorio Brumotti incanta i bambini per promuovere la ricerca di Città della speranza

PADOVA - Vittorio Brumotti l’aveva promesso e così è stato: davanti a tremila persone ha lanciato la raccolta fondi per aiutare Città della speranza. Obiettivo: raccogliere 100mila euro coi quali pagare lo stipendio di tre ricercatori per un anno. Le sue acrobazie non hanno solo fatto divertire i bambini e le famiglie presenti al torneo di minivolley organizzato da Fipav, ma sono servite a promuovere un messaggio di solidarietà a favore della ricerca pediatrica. L’inviato di Striscia la notizia e campione di bike trial è tornato alla Torre della ricerca per un’altra grande sfida e per raccontare Città della speranza. Ad aiutarlo in questo ricercatrici, ex piccoli pazienti e i bambini che il Comitato territoriale di Padova della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) ha fatto scendere in campo.

L'emozione

«Siamo tornati a Città della speranza per lanciare una nuova sfida – ha detto Brumotti – che non è un guiness record questa volta, ma c’è comunque un obiettivo ambizioso: finanziare l’Istituto di ricerca pediatrica». Ed è proprio davanti alla Torre della ricerca che Vittorio Brumotti ha iniziato la sua visita, salutando i più di mille giovani atleti che hanno colorato i 60 campi da minivolley preparati da Fipav: frenate, acrobazie e tanta velocità che hanno divertito i bambini e le loro famiglie.