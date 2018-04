Fiamme sul terrazzo, i proprietari dormono beati

​PADOVA - La notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in via Toniolo a Massanzago per l'incendio divampato nel terrazzo di un appartamento al secondo piano di un condominio: l'allarme è stato dato dai passanti in strada. I pompieri volontari di Santa Giustina con l'ausilio della scala italiana hanno raggiunto il terrazzo spegnendo le fiamme.



I proprietari, una coppia, che si trovavano all'interno dell'appartamento, dormivano e non si sono accorti di nulla, finché gli operatori non sono entrati nell'appartamento. Le cause dell'incendio probabilmente accidentali sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un'ora e mezza.

