«Geremia, il mio piccolo eroe: 130 sessioni di chemioterapia, lui non si arrende mai. E poi quell'amico speciale: Brumotti»

Caro Direttore,

sono il papà di Geremia, un ragazzo di 14 anni che sta lottando contro un brutto male. E se scrivo è perché vorrei che i suoi lettori sapessero che anche quando la vita ti fa affrontare prove difficili e dolorose, possono accadere cose bellissime. Inimmaginabili.



Geremia ha fatto tutti i tipi di chemioterapia a disposizione, oltre 130 sessioni, compresa una sperimentale. La radioterapia, non la contiamo nemmeno. Ora i medici gli hanno prescritto la morfina, 29 fiale ogni due giorni, più il resto di farmaci. Eppure Geremia per tutti noi è un eroe, un ragazzo straordinario che affronta la vita con una determinazione e una positività incredibili. Quando si è vicino lui, non c'è spazio per la pietà o la compassione, perché lui è molto di più di quello che potremmo mai donare. È semplicemente un ragazzo straordinario.



La sua esperienza negli ospedali e il suo percorso sono stati incredibilmente duri. Oggi è a casa, le cure sono continue, ma non si lascia abbattere dalla stanchezza né dal dolore. Anche perché non è solo, in tanti gli sono vicini, persone anche famose che non hanno mai voluto farsi pubblicità, ma che a Geremia hanno dato occasioni straordinarie. Una di queste persone è Vittorio Brumotti, il campione di bike trial e inviato di Striscia La Notizia che ha stretto un'amicizia fortissima con il nostro ragazzo e che, assieme ad altre persone dal cuore buono, ha fatto provare a nostro figlio esperienze incredibili: la gita al Motor Bike Expo di Verona, il giro in Ferrari, il viaggio in Puglia, il Fantic 50 che ha avuto in dono e che ora Geremia vuole personalizzare. Mentre le scrivo Geremia è lì, sul divano, che sceglie le grafiche per il suo cinquantino, disegni che risplendono come le stelle che si spengono per far posto al giorno, ma che tornano sempre la sera. Come Geremia che non si arrende, perché vuole recuperare le gambe e la vita.



Neanch'io e neanche Stefania, la mamma di Geremia, e neanche i nostri altri figli, ci arrendiamo: sogniamo tutti, nonostante la paura. E desideriamo condividere il ringraziamento a chi sta dando affetto e aiuto al nostro Geremia. Ogni giorno è un giorno speciale.



Il papà di Geremia

Provincia di Padova