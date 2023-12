Toni Negri, l'insegnamento a Padova e la nascita di Autonomia operaia: «Io, cattivo maestro? Una sciocchezza»

PADOVA - La sua aula era al piano terra. Appena si entrava nel palazzo della facoltà di Scienze politiche si girava a destra ed ecco che alla cattedra sedeva Antonio Negri, Toni il «cattivo maestro», morto a 90 a Parigi questa notte, tra il 15 e il 16 dicembre. Nato nella città del Santo nel '33 è conosciuto come una delle figure di spicco degli anni Settanta in Italia, leader del movimento Autonomia Operaia. Nel 1967 ottiene la cattedra di Filosofia politica al Bo e diventa direttore dell'Istituto di dottrina dello Stato. Arrestato nell'operazione «7 aprile» del 1979, su ordine del sostituto procuratore di Padova Pietro Calogero, con l'accusa di far parte delle Brigate rosse che ordinarono l'uccisione dello statista democristiano Aldo Moro, verrà condannato a dodici anni di carcere con l'accusa di esserne «moralmente responsabile».

L'Università di Padova

Erano anni bollenti, anche l'Ateneo patavino era spaccato. C'era chi vedeva in Negri l'uomo nero e chi vedeva in lui una guida. In un'intervista rilasciata nel 2014, disse dei suoi colleghi: «Sono diventato professore ordinario molto giovane e sono stato considerato un po’ un marziano per la mia età ed il mio essere comunista. Alcuni miei superiori mi prendevano in giro, in particolare il rettore Opocher, che era anche il mio maestro, diceva che ero un anarco-trotzkista... Non ero né anarchico, né trotzkista ma era contento così quindi lo ero anche io. Quando sono arrivato alla facoltà di Scienze politiche credo fossimo in tre o quattro professori ordinari. Allora esisteva ancora il sistema baronale, cioè i professori ordinari comandavano effettivamente, si dividevano il denaro, si occupavano dell’organizzazione dell’università, in particolare per quanto riguardava il personale. Io ho fatto quello che facevano tutti gli altri, ho cercato di creare un istituto di persone competenti: c’erano Luciano Ferrari Bravo, Sergio Bologna, Maria Rosa Dalla Costa, Gambino... tutte persone fuori dal comune che sono riuscito in qualche modo a sistemare, alcuni come assistenti ordinari, altri come assistenti straordinari o incaricati. Ho avuto grossi fondi a disposizione dal Cnr grazie ai quali ho sistemato altre persone. Alla fine ho costruito un istituto di una quindicina di persone che servivano sia al lavoro interno che ad una forte produzione scientifica: abbiamo svolto due grandi ricerche al Cnr sulla Costituzione europea e sul formarsi dell’Europa, inoltre dirigevamo una piccola collana da Feltrinelli di Scienza politica. Credo che ci fosse anche un po’ di gelosia da parte dei miei colleghi di fronte al nostro lavoro».

Anni in cui alcuni docenti subirono attacchi dagli studenti affiliati ai movimenti di estrema sinistra. Si andava dall'entrare in aula e impedire lo svolgimento della lezione alla pistola. Angelo Ventura, docente di Storia contemporanea, il 26 settembre 1979 è stato gambizzato. E così Toni Negri aveva descritto quei momenti: «I rapporti sono diventati pesanti con i miei colleghi solo dopo che gli studenti hanno cominciato a mobilitarsi: ci sono state anche cose molto sgradevoli, in effetti, all’interno dell’università, sono stati picchiati dei professori che forse... insomma, bastava ricordare loro di essere più gentili. Ci sono state tante cose che evidentemente non erano ben fatte, c’è stato un certo estremismo ma erano episodi dei quali né io, né i compagni dell’istituto avevamo alcunché a che fare, infatti siamo stati tutti assolti.

Cattivo maestro

Toni Negri non si è mai considerato un "cattivo maestro": «Sono quelle cose sulle quali non c’è nulla da pensare, sono delle sciocchezze. Alla fine, cosa vuol fare, si fa buon viso a cattivo gioco. Soprattutto quando ero sotto processo, quest’immagine era molto pesante... Me ne importa molto poco delle definizioni che mi attribuiscono ma è stata dura».

Un "cattivo maestro" che, nonostante la piega presa da coloro che si sono ispirati alle sue parole, ha rifiutato la lotta armata: «Attaccare il cuore dello Stato era un’illusione. La rivoluzione non è una cosa che ci si inventa nella testa ma bisogna misurarla con molta concretezza, bisogna acquisire una spinta reale che permetta di rovesciare l’assetto attuale. Era irrealistico un attacco allo Stato: lotta armata significa guerra civile. Volevamo costruire un’altra idea di comunismo ma non avevamo la verità in tasca, come erano convinti i brigatisti».

Il cordoglio

«Ciao Toni, Maestro, Padre, Profeta. Hai attraversato il deserto. Ora c'è il mare. Ma resterai per sempre». Così Luca Casarini, ex leader dei Centri sociali del Nordest, ricorda la figura di Toni Negri.